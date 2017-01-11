Газета «Вечерняя Одесса»

Свежий номер // 12 января 2017

Тема дня

В присутствии наших читателей, сотрудников газеты и, конечно же, юриста состоялся розыгрыш. Все подписные квитанции мы загодя пронумеровали и по всеобщему согласию поручили О. И. Быковой вытянуть наугад записку с номером. Под номером 31 значилась подписная квитанция ЛИЛИИ ФОМИНИЧНЫ ЯРОШ с улицы Варненской!

Подписка завершилась. Подписка продолжается // Тема дня

Перед вами — уже второй номер «Вечерней Одессы» в наступившем году. По традиции, редакция не прекращает выпуск газеты во время новогодне-рождественских праздников. Пропускаем только вторничные выпуски, так как первые два понедельника января — 2-го и 9-го — были нерабочими днями. Отдыхало издательство, отдыхали и мы. Со следующей недели работа пойдет в привычном ритме...

Как проявляют себя ничтожества // Разное

Давно известно, что есть категория людей, для которых единственная возможность себя проявить — это сделать какую-то гадость другим: оскорбить грязным словом, сломать что-то красивое... Ни на что другое они не способны. Ничтожества, одним словом...

Где согреться в мороз? // Тема дня

Обрушившиеся на Одессу и область мороз и снегопад привели к тому, что в пункты обогрева обратились уже больше тысячи человек. И наиболее известным таким местом стала площадка в Преображенском парке Одессы — за ночь туда приходят порядка 150 человек...

Мело, мело по всей земле // Тема дня

Прогнозы синоптиков, которые предупреждали о ненастье в ночь на Рождество, сбылись. Сильная метель, снежные заносы, шквалистый северный ветер до 28 м/сек., мороз до 20 градусов, видимость на дорогах 100—500 м — такой погодой встретило одесситов 6 января...

«Война в эфире» продолжается // Проблемы и конфликты

Как мы уже сообщали, в Одессе в ночь на 1 января из эфира исчезли практически все центральные украинские телеканалы, из-за этого большинство одесситов не смогли смотреть праздничные телепрограммы...

Кабмин перераспределил поступления ЕСВ в пользу Пенсионного фонда // Политика

Для сбалансирования бюджетов Пенсионного фонда и фондов социального страхования на 2017 г. на бездефицитной основе правительство внесло изменения в свое постановление от 26 ноября 2014 г. № 675. Указанные изменения касаются пропорций распределения единого взноса на социальное страхование, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины...

Преступная халатность министра // Проблемы и конфликты

Как сообщали средства массовой информации, украинский кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров резко раскритиковал работу Министерства охраны здоровья и лично министра Ульяну Супрун...

Музыка эпохи барокко и колядки // Культура

Зимние праздники, по традиции, стали горячей порой для артистов — до 15 января Одесский национальный академический театр оперы и балета проводит Рождественский фестиваль...

В своей знаменитой книге «Золотая роза» К. Г. Паустовский писал: «Почти у каждого писателя есть свой вдохновитель, свой добрый гений, обыкновенно тоже писатель. Стоит прочесть хотя бы несколько строк из любой его книги — и тотчас же захочется писать самому. Как будто бродильный сок брызжет из его книг, опьяняет нас, заражает и заставляет браться за перо»...

Хождение за долгое море // Море

Не так давно в одесском издательстве «Optimum» вышла очередная книга нашего земляка, писателя Аркадия Хасина под названием «Долгое море». Некоторые очерки и рассказы, вошедшие в новый труд, уже были напечатаны в «Вечерней Одессе». Другие увидят свет на страницах газеты в самое ближайшее время, ибо знаем, как читатели «Вечерки» ждут очередной встречи с повествованиями Аркадия Иосифовича...

Впереди еще немало праздников и неминуемых обильных застолий, чреватых перееданием и неумеренным употреблением алкоголя...

Ещё в прошлом веке, 24 года назад, наш земляк писатель, первый председатель Одесского областного Совета мира Иван Гайдаенко, поздравляя одесситов с наступающим 1992 годом...

Дети помогли детям // О детях, для детей

В детском саду «Черноморский» (ул. Костанди, 201 Б) в декабре прошло мероприятие «Благотворительная ярмарка». Этот месяц был посвящен теме «Милосердие». В ярмарке принимали участие дети всех возрастных групп...

С крутой горки // О детях, для детей

Долгожданные каникулы, праздники, а тут и главный подарок — снег! Днем в воскресенье наш пустырь между трех многоэтажек был заполнен до отказа — кто ковер вынес почистить, кто с песиком в снегу играет, но главное — конечно, снежки и санки. Ну, снежками мы вечерком побалуемся, когда малышня домой уйдет. Среди моих друзей несколько баскетболистов — вот это будут беспощадные бои. И накатаемся на горке тоже...

Зима // О детях, для детей

Творчество наших читателей

Божества из снега и льда // О детях, для детей

Кружащиеся снежинки прежде всего радуют детей, предвещая веселые развлечения, нечасто выпадающие в нашем городе. Целый год скучавшие в самых дальних закутках санки, коньки и лыжи наконец исполнят свое предназначение. Однако ребята выходят во дворы не только чтобы накататься на санках и вернуться домой мокрыми и раскрасневшимися. Лепим снеговиков! А если заглянуть в книги, можно рассказать детишкам, что, начиная лепить снеговика, они уже прикасаются к древней магии...

Щедрый вечер // Разное

В ночь с 13 на 14 января украинцы встретят старый Новый год. Этот необычный праздник возник около 100 лет назад из-за расхождения между двумя календарями — Юлианским и Григорианским...

Салат с куриной печенью // Разное

Рецепт от Андрея Дромова

Как обуздать аппетит // Разное

Каждый человек, который хотя бы раз в жизни пытался похудеть, знает, что сделать это совсем непросто. Главным препятствием в желании избавиться от лишнего веса становится неудержимый аппетит. Можно ли его обуздать?

Астрологический прогноз // Спорт

Обращайте пристальное внимание на то, что происходит вокруг вас. Сосредоточенность на себе помешает вам заметить перемены. Сохраняйте эмоциональное равновесие, но при этом больше доверяйте своей интуиции. Инициативность, сочетающаяся с тонкой дипломатией, позволит наилучшим образом уладить любые недоразумения...

Многоликий Роман Бродавко // Культура

Это очень странная книжка. Кажется, будто она написана тремя разными людьми. И это стало бы неразрешимой загадкой, если бы между тремя абсолютно несхожими частями маленького сборника не ощущалось скрытого родства; если бы они не были одинаково погружены в почти невесомую, нежную, согревающую душу субстанцию любви. К чему? Да ко всему на свете. Если хотите, — к тайным тайнам человеческого существования, восхитительным и непостижимым...

Хочу рассказать, как я встречала Рождество во время войны...

Одна из наиболее интересных премьер сезона была задумана и отрепетирована летом, когда на базе Одесского академического русского драматического театра проходил Первый международный фестиваль современной режиссуры «Встречи в Одессе» (Одесса — Тель-Авив — Львов — Варшава — Москва — Уфа — Алматы)...

Герои спортивного года // Спорт

Продолжаем знакомить читателей «Вечерней Одессы» со спортсменами и тренерами, отличившимися в 2016 году...

Новый главный тренер сборной // Спорт

На заседании президиума Федерации гребли на байдарках и каноэ назначен новый главный тренер национальной сборной. Им стал двукратный олимпийский чемпион Юрий Чебан...

Футболисты «Черноморца» из отпуска должны выйти 15 января. К сожалению, судя по всему, состав команды изменится существенно...

Победы приходят с опытом // Спорт

«Химик» одержал третью победу в Лиге чемпионов...

В первые дни 2017 года состоялся ряд фехтовальных турниров с участием одесских спортсменов...

Волан послушен юным // Спорт

В Харькове прошли традиционные турниры юных бадминтонистов. Состязались спортсмены 2003 и 2001 годов рождения...

К сожалению, рождественские дни не обошлись без происшествий...

Космические события недели // Разное

16 января прогнозируются в течение дня отдельные периоды повышенной геомагнитной активности. 17 января ожидается возмущенная геомагнитная обстановка, возможны периоды штормовой космической погоды...