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Общественно-политическая газета
Газета «Вечерняя Одесса»
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Свежий номер // 29 декабря 2016
Конкурс назвал победителей
Тема дня
Конкурс назвал победителей

Шестнадцатый конкурс юных музыкантов «Серебряная нота» на призы «Вечерней Одессы» определил лауреатов. Дипломы и призы вручил победителям главный редактор «Вечерки» Олег Суслов 27 декабря в Золотом зале Литературного музея. Во второй раз «Серебряная нота» состоялась в статусе всеукраинского конкурса; в первый раз — как конкурс в двух турах; и в третий раз присудила Гран-при!

Наградили деятелей культуры   // Культура
Наградили деятелей культуры
Мэр Одессы Геннадий Труханов вручил представителям творческой Одессы муниципальную награду «Культурная столица», учрежденную в этом году, а также денежные премии...
Куда пойти на праздники?    // Тема дня
Куда пойти на праздники?
В праздничные дни невозможно сидеть дома, там более, что синоптики обещают хорошую погоду, правда, без снега. А мы вам расскажем, куда пойти, как весело провести время, где будут проходить самые яркие новогодние мероприятия...
Путевку разыграем 5 января   // Тема дня
Путевку разыграем 5 января
Итак, определена дата, когда будет назван счастливый обладатель главного приза минувшей подписной кампании — поездки на двоих на зимний курорт Болгарии...
Будет у нас свой «Карнеги-холл»!   // Газета — Читатель — Газета
Предпраздничные хлопоты внесли ожидаемые коррективы: звонков на «горячую линию» во время моего дежурства было немного. Пусть сегодняшние будни и не рождают в душе карнавального настроения, но сдаваться обстоятельствам, упиваться унынием — не в характере одесситов. Поэтому праздничные приготовления ожидаемо вытеснили традиционное понедельничное общение по «горячей линии»...
Спешат на линию машины   // Разное
Спешат на линию машины
В Одессу прибыли два из пяти новых троллейбусов «Богдан», которые город приобрел в Луцке, сообщили в КП «Одесгорэлектротранс»...
Окно в Европу   // Разное
Это случилось давно, сразу после Московской Олимпиады 1980 года. Олимпийский чемпион Христо Тодоров (все имена и фамилии, естественно, изменены) пригласил одесских коллег встретить Новый год у себя на родине, в Варне...
Остановить распродажу!   // Политика
В Верховную Раду Украины подан законопроект, который запрещает приватизацию стратегических предприятий в условиях кризиса...
Сначала консультация, потом лечение   // Медицина
Так говорит сосудистый хирург, врач высшей категории Многопрофильного медицинского центра (Университетская клиника № 1) ОНМедУ Владимир Абраменко...
Случай из практики   // Далекое-близкое
Как моряку мне приходилось встречать Новый год чаще всего в море. Бывало, и в разных странах. Но однажды, когда теплоход «Аркадий Гайдар», на котором я плавал старшим механиком, стал накануне Нового года в Одессе в ремонт, я встретил этот замечательный праздник не дома в кругу семьи, возле нарядно украшенной елки, а на продуваемой ледяным ветром стапель-палубе заводского дока...
Чудо по силам каждому из нас   // Разное
Чудо по силам каждому из нас
В минувшие выходные благотворительный фонд Виктора Баранского устроил большой новогодний праздник для всех детей Киевского района Одессы...
Конкурс не заканчивается   // О детях, для детей
«Напиши и нарисуй!» — с таким призывом обратилась страничка «Белый парус» к юным читателям. Также мы просили родителей, бабушек и дедушек, педагогов, руководителей творческих кружков помочь ребятам прислать в редакцию свои стихи, рассказы, рисунки. «Вечерняя Одесса» рада помочь раскрыться новым талантам и познакомить читателей с их творчеством...
Снежинка нашла свой дом   // О детях, для детей
Случилась история, о которой хочу рассказать, несколько лет назад. Я занималась художественной гимнастикой, и на тренировки меня еще водила мама, одну не отпускали, потому что возвращаться приходилось в темноте. И вот в конце декабря, почти в такую погоду, как и сейчас — то дождь, то снег, сыро и холодно, — шли мы домой мимо огромного елочного базара...
«Мама! Он приходил!!!»   // О детях, для детей
Вспомнилась стихотворная строчка времен «застоя»: «Говорят: под Новый год что ни пожелается — все всегда произойдет, все всегда сбывается» А у меня кое-что начало сбываться даже за несколько дней до того, Нового, но такого давнего, года...
Кукольный бал во дворце   // О детях, для детей
В Воронцовском дворце работает удивительная выставка авторских кукол и игрушек украинских мастеров. Представлены также картины народного художника Украины Николая Прокопенко. Дворец готовится отметить значительную дату — 31 декабря исполняется ровно 80 лет с тех пор, как он в новогодний праздник гостеприимно распахнул двери для ребят, став центром детского творчества...
Пять ключей от сундука   // О детях, для детей
Извечная борьба добра со злом накануне новогодних праздников разгорелась в детской библиотеке № 23. Сундук с подарками заколдовали сразу пять сказочных злодеев: Баба Яга, Водяной, Кот Баюн, Соловей-разбойник и Кащей — закрыли на пять ключей, и попробуй у них отбери. Мало того, умудрились украсть сапожки у Снегурочки и... самого Деда Мороза! Катастрофа! А в засаде еще и разбойнички затаились...
Как прийти в себя после праздничной ночи   // Разное
Новогодняя ночь была чудесной. Праздник удался, стол порадовал всех разнообразием и оригинальностью, а вот утро пришло с полным ощущением расплаты за позволенные себе излишества, и вы с ужасом думаете о вечернем продолжении праздника. Всего несколько несложных манипуляций — и вы снова бодры и свежи, словно и не было этой бесконечной ночи...
Когда началась история новогодней елки?    // О детях, для детей
Главный символ Нового года — красивая нарядная елка. У современных новогодних украшений был долгий исторический путь становления, а самая интересная и уходящая корнями в глубокое прошлое история — у новогодней елки...
Можно ли смешивать напитки?   // Разное
Прежде, чем начинать готовить коктейли дома, стоит разобраться, как смешивать алкоголь. На самом деле не любые напитки можно сочетать между собой...
Слоеный салат «Петя-Петушок» — украшение стола   // Разное
Слоеный салат «Петя-Петушок» — украшение стола
Рецепт недели
Мой первый новогодний празник   // Одесса: годы и судьбы
Самые яркие для меня — детские воспоминания о первом новогоднем празднике в освобождённой от оккупации Одессе. На переходе из 1944-го в 1945 год, в возрасте шести лет, я впервые осознал, что это всеобщий праздник. После голодного и холодного детства в оккупированном городе вся изменившаяся жизнь казалась праздником, а встреча Нового года с ёлкой или хотя бы с сосновой веткой — приобщало к миру новых, прекрасных ощущений...
Саша и Шура   // Разное
Я долго удивлялась, почему дети моей подруги носят одинаковые имена: мальчика зовут Шурой, а девочку Сашей. На все вопросы Лена отвечала: «Так муж захотел...». И лишь недавно рассказала, почему у детей такие имена...
Священная натура   // Культура
Священная натура
До 11 января в галерее актуального искусства Invogue (Екатерининская, 25) работает выставка фотографа Катерины Кипер «SacraNatura»...
Диалог на уровне шепота   // Культура
Диалог на уровне шепота
До 18 января в выставочном зале Одесского историко-краеведческого музея (Ланжероновская, 24-а) экспонируется выставка художественной фотографии «Фотоминиатюра-2016», на которой фотохудожники Игорь Поляков, Сергей Чех и Сергей Гевелюк представляют около сотни фотоминиатюр, выполненных в разных техниках (масляная печать, серебряно-желатиновая, вираж, ручная подкраска)...
Cамые значительные астрономические открытия года   // Разное
Cамые значительные астрономические открытия года
Год уходящий, безусловно, войдет в историю науки поразительными открытиями и научными достижениями. Обычно в конце года различные научные издания подводят итоги года и отмечают самые значительные прорывные достижения. Представляем собственный рейтинг достижений, опубликованный в Одесском астрономическом календаре на 2017 год...
«Вы в театре, радуйтесь!»   // Культура
«Вы в театре, радуйтесь!»
Выставка под таким названием будет работать в галерее Всемирного клуба одесситов (Маразлиевская, 7) до 26 января...
Запах елки, мастики и корицы   // Разное
Запах елки, мастики и корицы
Прошло уже более 60 лет, но, встречая очередной Новый год, я непременно с благодарностью вспоминаю тех моих славных, добрых, уютных соседей по коммунальной квартире, которые ко мне — ребенку относились с большой любовью, теплотой, пониманием...
Школы закрыты. Карантин   // Медицина
Школы закрыты. Карантин
Об этом сообщила эпидемиолог высшей категории Управления госнадзора за соблюдением санитарного законодательства ГУ Госпродслужбы в Одесской области Людмила Красницкая. Решение принималось в минувший понедельник, во второй половине дня...
Правовая помощь: первичная и вторичная   // Газета — Читатель — Газета
«Прочитал в газете, что в городе работают три центра по бесплатной правовой помощи — первичной и вторичной. Поясните, какие именно юридические услуги оказывают эти центры?» — И. В. Дмитриев...
Пенсия по утере кормильца ребенку старше 18 лет   // Газета — Читатель — Газета
«После смерти отца я получаю пенсию в связи с утерей кормильца. Через месяц мне исполняется 18 лет. В каких случаях дети, достигшие 18 лет, получают пенсию в связи со смертью кормильца?» — Вера Коробко...
Космические события недели   // Разное
2 января прогнозируется возмущенная геомагнитная обстановка, возможны периоды штормовой космической погоды. 3 января ожидаются в течение дня отдельные периоды повышенной геомагнитной активности...
Новогоднее рандеву   // Спорт
Первенство Одессы и Одесской области по рапиду и блицу состоится в Одесской детско-юношеской школе на ул. Канатной, 93...
Астрологический прогноз: 2—8 января    // Разное
Обращайте пристальное внимание на то, что происходит вокруг вас. Сосредоточенность на себе помешает вам заметить перемены. Сохраняйте эмоциональное равновесие, но при этом больше доверяйте своей интуиции. Инициативность, сочетающаяся с тонкой дипломатией, позволит наилучшим образом уладить любые недоразумения...
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Новости
Дорогі одесити й жителі Одеської області!
28/12/2016
Щиросердно вітаю вас з Новим роком та світлим Різдвом Христовим! Для кожного з нас рік, що минає, був непростим та водночас багатим на пам’ятні події. Він був сповнений напруженої праці, звершень, пошуку правильних рішень та результатів...
Транспорт будет работать до утра
28/12/2016
Как сообщил департамент транспорта, связи и организации дорожного движения, городской транспорт будет работать в новогоднюю ночь с 22.00 31 декабря до 06.00 1 января...
В стране и мире
28/12/2016
Президент Украины П. Порошенко подписал законопроект № 5130 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины». Об этом свидетельствует информация на сайте парламента...
Одессу снова трясло. Но не сильно
28/12/2016
В ночь со вторника на среду, примерно в 1.20 ночи, жители Одессы, а также г. Измаила, Рени, Болграда, почувствовали несколько подземных толчков интенсивностью примерно 2-3 балла, которые являются отголосками румынского землетрясения...
Зазвучит Штраус
28/12/2016
Анонс. Национальный одесский филармонический оркестр даст серию новогодних программ «Иоганн Штраус: вальсы, польки, марши»...
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Общественно-политическая региональная газета
Создана Борисом Федоровичем Деревянко 1 июля 1973 года
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