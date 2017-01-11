Газета «Вечерняя Одесса»

Тема дня
В присутствии наших читателей, сотрудников газеты и, конечно же, юриста состоялся розыгрыш. Все подписные квитанции мы загодя пронумеровали и по всеобщему согласию поручили О. И. Быковой вытянуть наугад записку с номером. Под номером 31 значилась подписная квитанция ЛИЛИИ ФОМИНИЧНЫ ЯРОШ с улицы Варненской!
Перед вами — уже второй номер «Вечерней Одессы» в наступившем году. По традиции, редакция не прекращает выпуск газеты во время новогодне-рождественских праздников. Пропускаем только вторничные выпуски, так как первые два понедельника января — 2-го и 9-го — были нерабочими днями. Отдыхало издательство, отдыхали и мы. Со следующей недели работа пойдет в привычном ритме...
Давно известно, что есть категория людей, для которых единственная возможность себя проявить — это сделать какую-то гадость другим: оскорбить грязным словом, сломать что-то красивое... Ни на что другое они не способны. Ничтожества, одним словом...
Обрушившиеся на Одессу и область мороз и снегопад привели к тому, что в пункты обогрева обратились уже больше тысячи человек. И наиболее известным таким местом стала площадка в Преображенском парке Одессы — за ночь туда приходят порядка 150 человек...
Прогнозы синоптиков, которые предупреждали о ненастье в ночь на Рождество, сбылись. Сильная метель, снежные заносы, шквалистый северный ветер до 28 м/сек., мороз до 20 градусов, видимость на дорогах 100—500 м — такой погодой встретило одесситов 6 января...
Как мы уже сообщали, в Одессе в ночь на 1 января из эфира исчезли практически все центральные украинские телеканалы, из-за этого большинство одесситов не смогли смотреть праздничные телепрограммы...
Для сбалансирования бюджетов Пенсионного фонда и фондов социального страхования на 2017 г. на бездефицитной основе правительство внесло изменения в свое постановление от 26 ноября 2014 г. № 675. Указанные изменения касаются пропорций распределения единого взноса на социальное страхование, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины...
Как сообщали средства массовой информации, украинский кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров резко раскритиковал работу Министерства охраны здоровья и лично министра Ульяну Супрун...
Зимние праздники, по традиции, стали горячей порой для артистов — до 15 января Одесский национальный академический театр оперы и балета проводит Рождественский фестиваль...
В своей знаменитой книге «Золотая роза» К. Г. Паустовский писал: «Почти у каждого писателя есть свой вдохновитель, свой добрый гений, обыкновенно тоже писатель. Стоит прочесть хотя бы несколько строк из любой его книги — и тотчас же захочется писать самому. Как будто бродильный сок брызжет из его книг, опьяняет нас, заражает и заставляет браться за перо»...
Не так давно в одесском издательстве «Optimum» вышла очередная книга нашего земляка, писателя Аркадия Хасина под названием «Долгое море». Некоторые очерки и рассказы, вошедшие в новый труд, уже были напечатаны в «Вечерней Одессе». Другие увидят свет на страницах газеты в самое ближайшее время, ибо знаем, как читатели «Вечерки» ждут очередной встречи с повествованиями Аркадия Иосифовича...
Впереди еще немало праздников и неминуемых обильных застолий, чреватых перееданием и неумеренным употреблением алкоголя...
Ещё в прошлом веке, 24 года назад, наш земляк писатель, первый председатель Одесского областного Совета мира Иван Гайдаенко, поздравляя одесситов с наступающим 1992 годом...
В детском саду «Черноморский» (ул. Костанди, 201 Б) в декабре прошло мероприятие «Благотворительная ярмарка». Этот месяц был посвящен теме «Милосердие». В ярмарке принимали участие дети всех возрастных групп...
Долгожданные каникулы, праздники, а тут и главный подарок — снег! Днем в воскресенье наш пустырь между трех многоэтажек был заполнен до отказа — кто ковер вынес почистить, кто с песиком в снегу играет, но главное — конечно, снежки и санки. Ну, снежками мы вечерком побалуемся, когда малышня домой уйдет. Среди моих друзей несколько баскетболистов — вот это будут беспощадные бои. И накатаемся на горке тоже...
Зима // О детях, для детей
Творчество наших читателей
Кружащиеся снежинки прежде всего радуют детей, предвещая веселые развлечения, нечасто выпадающие в нашем городе. Целый год скучавшие в самых дальних закутках санки, коньки и лыжи наконец исполнят свое предназначение. Однако ребята выходят во дворы не только чтобы накататься на санках и вернуться домой мокрыми и раскрасневшимися. Лепим снеговиков! А если заглянуть в книги, можно рассказать детишкам, что, начиная лепить снеговика, они уже прикасаются к древней магии...
В ночь с 13 на 14 января украинцы встретят старый Новый год. Этот необычный праздник возник около 100 лет назад из-за расхождения между двумя календарями — Юлианским и Григорианским...
Рецепт от Андрея Дромова
Каждый человек, который хотя бы раз в жизни пытался похудеть, знает, что сделать это совсем непросто. Главным препятствием в желании избавиться от лишнего веса становится неудержимый аппетит. Можно ли его обуздать?
Обращайте пристальное внимание на то, что происходит вокруг вас. Сосредоточенность на себе помешает вам заметить перемены. Сохраняйте эмоциональное равновесие, но при этом больше доверяйте своей интуиции. Инициативность, сочетающаяся с тонкой дипломатией, позволит наилучшим образом уладить любые недоразумения...
Это очень странная книжка. Кажется, будто она написана тремя разными людьми. И это стало бы неразрешимой загадкой, если бы между тремя абсолютно несхожими частями маленького сборника не ощущалось скрытого родства; если бы они не были одинаково погружены в почти невесомую, нежную, согревающую душу субстанцию любви. К чему? Да ко всему на свете. Если хотите, — к тайным тайнам человеческого существования, восхитительным и непостижимым...
Хочу рассказать, как я встречала Рождество во время войны...
Одна из наиболее интересных премьер сезона была задумана и отрепетирована летом, когда на базе Одесского академического русского драматического театра проходил Первый международный фестиваль современной режиссуры «Встречи в Одессе» (Одесса — Тель-Авив — Львов — Варшава — Москва — Уфа — Алматы)...
Продолжаем знакомить читателей «Вечерней Одессы» со спортсменами и тренерами, отличившимися в 2016 году...
На заседании президиума Федерации гребли на байдарках и каноэ назначен новый главный тренер национальной сборной. Им стал двукратный олимпийский чемпион Юрий Чебан...
Футболисты «Черноморца» из отпуска должны выйти 15 января. К сожалению, судя по всему, состав команды изменится существенно...
«Химик» одержал третью победу в Лиге чемпионов...
В первые дни 2017 года состоялся ряд фехтовальных турниров с участием одесских спортсменов...
В Харькове прошли традиционные турниры юных бадминтонистов. Состязались спортсмены 2003 и 2001 годов рождения...
К сожалению, рождественские дни не обошлись без происшествий...
16 января прогнозируются в течение дня отдельные периоды повышенной геомагнитной активности. 17 января ожидается возмущенная геомагнитная обстановка, возможны периоды штормовой космической погоды...