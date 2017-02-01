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Общественно-политическая газета
Газета «Вечерняя Одесса»
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Свежий номер // 02 февраля 2017
Так держать, «Стикон»!
Разное
Так держать, «Стикон»!

В Одесском академическом театре музыкальной комедии имени Михаила Водяного состоялось празднование юбилея строительной компании «Стикон». Прославленному предприятию исполнилось 50 лет! Но, как справедливо заметил в приветственном слове вице-мэр Петр Рябоконь, юбилей «Стикона» — это праздник для всего нашего города. Потому, что трудно переоценить вклад предприятия в становление современного облика Одессы...

«К «Вечерней Одессе» относимся с большим доверием»   // Газета — Читатель — Газета
В начале подписной кампании на 2017 год мы запустили анкету для читателей с просьбой ответить на ряд вопросов и тем самым помочь журналистам в формировании газетного портфеля на год грядущий, в определении политики издания, тематики будущих публикаций. Наше предложение «заполнить-вырезать-прислать» анкету нашло живой отклик. И сейчас, разложив «пасьянс» из того, что доставила почта, можно, суммируя мнения, сделать выводы...
Подписан договор о партнерстве с Организацией Объединенных Наций   // Политика
В среду состоялось подписание партнерского соглашения между Одесскими облгосадминистрацией, областным советом и Программой развития Организации Объединенных Наций о внедрении проекта «Устойчивое развитие сельских территорий Черновицкой и Одесской областей»...
Потемкинская лестница закрыта до апреля   // Тема дня
Для завершения ремонтно-реставрационных работ и безопасности горожан движение пешеходов по Потёмкинской лестнице прекращено до конца апреля. Проходы на лестницу со стороны Приморского бульвара и улицы Приморской закрыты, сообщает пресс-служба горсовета...
«Реформаторы» уходят — беды остаются   // Газета — Читатель — Газета
В этот раз на «горячей линии» читатели уже и не жаловались. Люди констатируют... и задают вопросы
Рейды по стройплощадкам    // Разное
Сотрудники департамента муниципальной безопасности посетили строительные площадки с проверкой, как выполняются правила благоустройства города. В частности проверяющих интересовало, имеются ли на стройках пункты помывки колес, установлены ли ограждения, используются ли тенты при перевозке строительных материалов...
Как накопительная система отразится на пенсии   // Газета — Читатель — Газета
«В последнее время в печати поднимается тема пенсионной реформы, одна из составляющих которой — введение накопительной системы. Как она повлияет на наши пенсии?» — Екатерина Лысенко...
Торговля должна быть взаимовыгодной    // Экономика и финансы
В минувшем году квоты на беспошлинную поставку в ЕС ключевых для Украины товаров исчерпались менее чем за два месяца. В 2017-м наблюдается аналогичная картина. Мизерные квоты стали серьезной проблемой для отечественных предприятий, которые не могут потерю прежних рынков компенсировать за счет торговли с европейскими странами...
Кладбищенские вандалы. Кто они?   // Проблемы и конфликты
Кладбищенские вандалы. Кто они?
На Северном кладбище, где недавно пришлось побывать, пусто. Отпел отец Никодим новопреставленного, отслужил панихиду в небольшом уютном храме святого великомученика Дмитрия Солунского, что расположен впритык к каменной ограде кладбища на небольшом удалении от главного входа, — и снова благолепная тишина. Как и положено в таком месте...
Лучший драматург — сама жизнь   // Одесса: годы и судьбы
Лучший драматург — сама жизнь
На встречу с Василием Семеновичем Решетниковым — известным кинодраматургом, бывшим редактором Одесской киностудии художественных фильмов, я ехала, имея представление о нем по повести Г. Лазаревой «Василий» и по рассказам его немногочисленных сегодня друзей. Ехала, чтобы написать о 90-летнем юбиляре...
Побег   // Далекое-близкое
Побег
В прошлом году во время презентации моей книги во Всемирном клубе одесситов «Порт приписки — Одесса» кто-то из журналистов спросил: — Вот вы много лет работали на судах Черноморского пароходства. А были на вашей памяти случаи, когда кто-то из моряков оставался за границей, совершал побег?
Простудился в Одессе — увозите лечить на Донбасс   // Проблемы и конфликты
Именно так выглядит ситуация, которую в обращениях в редакцию описала Галина Николаевна Корж. Живет она в Краматорске Донецкой области, а внука, Владислава, который по состоянию здоровья требует лечения и реабилитации в специализированном интернате, определила в одесский интернат №7. Приняли не без сопротивления. Но взяли...
Хотите стать советником Генерального секретаря ООН? Участвуйте в конкурсе   // О детях, для детей
Ежегодно Всемирный почтовый союз (ВПС), являющийся специализированным учреждением ООН, проводит конкурсы эпистолярного жанра для школьников. Тема нынешнего — 46-го международного конкурса: «Представьте, что вы советник нового Генерального секретаря ООН. Какую глобальную проблему вы бы помогли ему решить в первую очередь и что бы вы предложили для ее решения?»
В поисках перьев удода   // О детях, для детей
В поисках перьев удода
Совершенно недавно, а если точнее — в прошлом году, я начала коллекционировать птичьи перья. Началось все с того, что как-то раз, на улице Варненской, я увидела перо сороки. Оно так красиво переливалось на солнце (а дело было весной), что не забрать его я просто не могла! Дальше мне захотелось найти еще такие перышки, и дело пошло. Узорчатые перья скворцов, угольные перья ворон и даже неказистые на первый взгляд перья обычных воробьев...
Молодежь, не подведи!   // О детях, для детей
Молодежь, не подведи!
В центре детского и юношеского творчества «Эврика» прошло заседание кружка «Юнкор» под руководством давнего друга нашей газеты Владимира Тубольцева. «Вiдродження нацiї» — такой теме посвятили его, ведь 22 января отмечался День соборности Украины, а 29 января — День памяти героев Крут. Вспомнили и о других важных датах в истории нашего государства...
Лавровый лист в вашем доме   // Разное
Лавровый лист в вашем доме
Каждый дом обладает своим ароматом. У кого-то он пахнет духами или кофе, у других же домашней едой или теплым молоком. Но бывают жилища, в которых присутствует запах невероятной свежести и чистоты. При этом вы чувствуете себя там очень уютно, так как это не искусственный запах освежителя воздуха...
Каких продуктов следует избегать при простуде   // Разное
Острая и кислая пища. В то время как острая пища помогает прочистить носовые ходы, для желудка такая еда является лишней нагрузкой и может стать причиной болевых ощущений и дискомфорта. В случае, если при простуде имеются проблемы с желудком, острой и кислой пищи следует избегать...
Запеканка из картофеля с цветной капустой   // Разное
Запеканка из картофеля с цветной капустой
Рецепт от Андрея Дромова
Тавромахия, или кавалеры Смерти. Часть II   // Разное
Тавромахия, или кавалеры Смерти. Часть II
Тореадор — это уже предельный случай психотипа волокиты за Смертью. Тореро — галантный кавалер Смерти. А Смерть, она, как Поэзия, баба капризная: чьи-то ухаживания проигнорирует, а кому-то вдруг да и ответит взаимностью. В тореадоров и женщины влюбляются, как в гусар...
Грипп немного сдал позиции. Но не везде   // Медицина
По сообщению эпидемиологов, в нашей области продолжает снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ...
Написано так, что кушать захотелось!   // Разное
Написано так, что кушать захотелось!
В минувшую субботу в ресторане «Будапешт» прошла презентация второй книги бренд-шеф-повара и управляющего этого популярного одесского «островка» высокой кулинарии Андрея Дромова...
Астрологический прогноз: 6 — 12 февраля    // Разное
Постарайтесь сократить объем работы. Излишняя активность грозит привести к конфликтной ситуации на работе. Коллеги решат, что вы хотите выслужиться перед начальством. Желательно не показывать близким нетерпимость к некоторым проблемам...
Сердце, открытое футболу   // Люди дела
Сердце, открытое футболу
Мне повезло: несколько лет назад удалось побывать в самом первом клубе-музее футбола, который основал и построил Эммануил Ганев. Миша, или Моня, как его все называют, родился в селе Заря Саратского района, где мальчишки занимаются либо борьбой, либо футболом. Он выбрал футбол...
Первенство, Кубок, Лига   // Спорт
Из-за участия в Лиге чемпионов «Химику» приходится срочно наверстывать пропущенное в национальном первенстве. Впрочем, даже напряженный турнирный график не помешал чемпиону доказать свое превосходство над одним из аутсайдеров турнира...
Старты в зале   // Спорт
В Запорожье состоялся командный чемпионат Украины и первенство многоборцев в помещении. По итогам стартов сборная Одесской области заняла 19-е и 5-е места соответственно...
Памяти тренера   // Спорт
Харьков принимал международный турнир по вольной борьбе, посвященный памяти заслуженного тренера Украины Леонида Дуная...
В числе сильнейших   // Спорт
В Киеве состоялись Всеукраинские соревнования по настольному теннису сильнейших кадетов Украины (2002 г. р. и младше)...
Выступили скромно   // Спорт
В Днепре завершилось первенство Украины по бадминтону среди спортсменов 1998 года рождения...
Сборы в Турции   // Спорт
«Черноморец» провел первые спарринги на тренировочном сборе в Турции. «Моряки» с одинаковым счетом 0:2 уступили «Нефтохимику» из болгарского Бургаса и польской «Ягеллонии» из Белостока...
Сроки определены   // Спорт
В соответствии с решением Европейской конфедерации волейбола определены даты проведения поединков 1/8 розыгрыша Кубка ЕКВ...
Космические события недели   // Разное
6 февраля прогнозируются в течение дня отдельные периоды повышенной геомагнитной активности. 7 февраля ожидается преимущественно спокойная геомагнитная обстановка. 8 февраля прогнозируется невысокая геомагнитная активность...
Приходите, вам помогут   // Право и налоги
В городском департаменте труда и социальной политики (ул. Льва Толстого, 7) открыт дистанционный пункт доступа к бесплатной правовой помощи...
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Новости
На линии — низкопольный трамвай
01/02/2017
КП «Одесгорэлектротранс» выпустил на маршрут первый в нынешнем году новый трамвай собственного производства с частично низким полом...
Мощи целителя Пантелеймона — в Одессе
01/02/2017
Сегодня в Одессу доставят мощи главы святого великомученика Пантелеймона, которые хранятся на горе Афон. Торжественная встреча ковчега с мощами пройдет в 17.00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, сообщили в пресс-службе Одесской епархии...
Если надо в Тель-Авив
01/02/2017
С 26 июня израильская авиакомпания Sun d’Or, которая является дочерним предприятием авиакомпании EL AL, запускает прямые рейсы между Одессой и Тель-Авивом...
«Кукурузник» пригласит в полет?
01/02/2017
Чартерный авиарейс может соединить Одессу с городами Каменец-Подольский (Хмельницкая область) и Коломыя (Ивано-Франсковская область). Об этом сообщил в «Фейсбуке» мэр Каменца-Подольского Михаил Симашкевич...
Мои дорогие далекие предки
01/02/2017
В выставочном зале Греческого фонда культуры (переулок Красный, 20) 7 февраля в 15.30 состоится презентация книги «Мои дорогие далекие предки», издательство КП ОМД, Одесса, 2016...
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Общественно-политическая региональная газета
Создана Борисом Федоровичем Деревянко 1 июля 1973 года
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