Газета «Вечерняя Одесса»

Свежий номер // 26 января 2017

Люди дела

Как мы уже сообщали, по традиции в день большого праздника, Крещения Господня, редакционная коллегия «Вечерней Одессы» и жюри конкурса «Люди дела» памяти первого Редактора Бориса Федоровича Деревянко определили победителей — людей дела — по итогам 2016 года. Напомним, что по правилам конкурса журналисты в течение года рассказывали о достойных людях, чей труд заслуживает того, чтобы быть отмеченным...

Вчера профсоюзный комитет Одесского порта направил официальное обращение к Президенту Украины, премьер-министру и председателю Верховной Рады, в котором выразил категорическое несогласие с желанием министра инфраструктуры Владимира Омеляна продать 12 наиболее рентабельных буксиров частной компании P&O Maritime FZE всего за 50 миллионов долларов...

Есть ли жизнь после Нового года? // Газета — Читатель — Газета

Оливье доели, елку вынесли, из долгой праздничной спячки вышли, новый год — новая жизнь... Какая? Сейчас узнаем...

Разгадка феномена // Разное

Обмен и возвращение узников во все времена были делом тонким и ответственным. В условиях «гибридной войны» подобная задача становится ещё сложнее. Проблемы начинаются уже на этапе терминологии. Можно ли назвать узников военнопленными? С формальной точки зрения данный термин не будет корректным, поскольку официально войны нет...

В минувший понедельник с борта судна «Free Neptune» (флаг Либерии, оператор — греческая компания «FREE BULKERS SA»,) которое стоит на рейде порта Сохар (Султанат Оман) и где трудятся 22 украинских моряка, пришло тревожное сообщение. Закончилось топливо. Из-за этого судно будет обесточено. Немореходное состояние «Free Neptune» несет прямую угрозу жизням моряков, судоходству и экологии в этой части Аравийского полуострова...

Как известно, на прошлой неделе состоялась инаугурация новоизбранного президента США. Дональд Трамп принял присягу. В числе гостей грандиозного мероприятия оказалось много украинских политиков. Без сомнения, всех их интересовал один главный вопрос: каким будет политический курс нового американского президента для Украины?

Как сообщает издание «Порты Украины», Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) принял к рассмотрению жалобу компании ДП «Ван Оорд Украина», которая считает, что Южненский филиал Государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» (ГП «АМПУ») нарушил законодательство при проведении закупок услуг на проведение дноуглубительных работ. Рассмотрение жалобы назначено на 8 февраля...

Что изменилось в бесплатной вторичной правовой помощи? // Право и налоги

Президент Пётр Порошенко подписал Закон Украины «О Высшем совете правосудия», которым в том числе внесены изменения в Закон Украины «О бесплатной вторичной правовой помощи» в части увеличения числа лиц, которые имеют право на бесплатную вторичную правовую помощь...

Поступаем в вузы родного города! // О детях, для детей

На брифинге в прессцентре «Одессит» шла речь о нововведениях и изменениях во вступительной кампании-2017...

В честь 75-летия со дня рождения легендарного сына Одессы Валерия Ободзин-ского Одесский Музей звука (Дворянская, 25) до 27 января проводит уникальную выставку...

Авиация выполнила 47 заданий по охране госграницы // Политика

Самолёты авиационной эскадрильи Южного РУ в течение 2016 года выполнили 47 заданий по охране государственной границы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»...

«Ага: Испания — это коррида и фламенко», — так подшучивает над нашими представлениями мой испанский родственник. А и в самом деле: что она такое — коррида?..

Как учат в японской школе // О детях, для детей

Ирина Евгеньевна Сенкевич, которая более десяти лет живет в Осаке, а до отъезда преподавала японский язык, поделилась своими наблюдениями о школе, где учится ее сын. Это первая часть ее заметок, любезно предоставленная А. К. Гольшей...

Знакомство с удивительной страной // О детях, для детей

Нынешний год в Украине объявлен годом Японии. Приобщить ребят к культуре и традициям далекой страны решили в библиотеке № 23. Читальный зал изобретательные библиотекари декорировали огромным развернутым золотым веером, рядом с которым разложили книги о Японии и даже раскрыли на нужных статьях энциклопедии...

День студентов — немного истории // О детях, для детей

С небольшим опозданием, из-за графика выхода газеты, мы от души поздравляем всех, кто кроме Международного дня студентов, 17 ноября, празднует еще и 25 января. Именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». С тех пор святая Татиана считается покровительницей студентов...

Котенок // О детях, для детей

Проба пера

Худеем после праздников // Разное

После окончания новогодних празд- ников и каникул многие из нас приходят в настоящий ужас, посмотрев на себя в зеркало, попробовав надеть любимую юбку или встав на весы...

Рецепт от Андрея Дромова

Не исключены осложнения с деловыми партнерами, возможен разумный компромисс, но не более того. Будьте осторожны при общении с коллегами и начальством, не все ваши планы и высказывания придутся им по душе, раздор среди коллег может стать причиной достаточно серьезного конфликта...

99 лет: полет нормальный! // Одесса: годы и судьбы

В ближайшую субботу, 28 января, ветеран, военный летчик, участник боевых действий Великой Отечественной войны Павел Григорьевич Суслов отпразднует свой 99-й год рождения...

Горькие мандарины // Разное

Эту старушку в больших роговых очках, в светлом клетчатом платке и старенькой шубейке я заприметила сразу. Улыбаясь, она все отказывалась сесть, хотя в трамвае не раз ей место уступали...

Выставку живописи под таким названием, открывшуюся в Художественном музее (Софиевская, 5а), можно посетить до 19 февраля...

В эту пятницу режиссер и известный документалист Виталий Манский представит украинской публике свой новый фильм «Родные». 2 февраля лента выйдет в украинский прокат. В этот день ее увидят зрители в Одессе, сообщает пресс-служба Одесского кинофестиваля...

Вышел в свет 18-й выпуск возрожденного Одесского астрономического календаря на 2017 год — ОАК-2017. Как и полагается каждому календарю, в нем даны сведения об основных астрономических событиях 2017 года...

За некачественное электроснабжение обещают компенсацию // Право и налоги

С12 января вступил в силу Порядок обеспечения стандартов качества услуг по электроснабжению, утвержденный постановлением НКРЭКП от 18 октября 2016 года. Именно этим документом предусмотрено, что потребители имеют право требовать от поставщиков электроэнергии компенсацию за несвоевременно или некачественно предоставленные услуги...

Попрощались с Лигой чемпионов // Спорт

В последнем матче группового турнира Лиги чемпионов «Химик» встречался с израильским «Маккаби». Завершить турнир на мажорной ноте не удалось...

Серебряный дубль на старте сезона // Спорт

Первые в новом году соревнования национального масштаба по фехтованию прошли в Николаеве. В городе корабелов состоялся чемпионат Украины среди саблистов-кадетов...

Без медалей // Спорт

В Харькове в 27-й раз провели престижный турнир по вольной борьбе, посвященный памяти заслуженного тренера Украины Леонида Дуная...

Чтят на Волыни мастеров // Спорт

В Луцке провели Открытый всеукраинский турнир, посвященный памяти волынских мастеров дзюдо. Соревновались юные спортсмены 2000—2002 и 2003—2004 годов рождения...

Сэкономленная субсидия не может игнорироваться поставщиками услуг и трактоваться как задолженность // Право и налоги

Если семья воспользовалась своим законным правом и использовала сэкономленную в предыдущем месяце субсидию в счет следующего коммунального платежа, то есть воспользовалась так называемой «переплатой», и не оплатила счет за отопление, водоснабжение или электроэнергию, это не может трактоваться поставщиками услуг как задолженность по оплате коммунальных услуг и не является основанием для отмены помощи...

Что лучше есть во время болезни // Медицина

Хоть уровень заболеваемости и ОРВИ в Одессе снизился, однако расслабляться не стоит. К сожалению, болезни могут вернуться. Как в таком случае питаться? Специалисты говорят: важно оставаться сытым и избегать обезвоживания. Лучше питаться чаще, но небольшими порциями, так как это в значительной степени способствует скорейшему выздоровлению...

Космические события недели // Разное

30 января прогнозируется преимущественно спокойная геомагнитная обстановка. 31 января ожидается возмущенная геомагнитная обстановка, возможны периоды штормовой космической погоды. 1 февраля прогнозируется повышенная геомагнитная активность...