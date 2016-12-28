Газета «Вечерняя Одесса»

Свежий номер // 29 декабря 2016

Тема дня

Шестнадцатый конкурс юных музыкантов «Серебряная нота» на призы «Вечерней Одессы» определил лауреатов. Дипломы и призы вручил победителям главный редактор «Вечерки» Олег Суслов 27 декабря в Золотом зале Литературного музея. Во второй раз «Серебряная нота» состоялась в статусе всеукраинского конкурса; в первый раз — как конкурс в двух турах; и в третий раз присудила Гран-при!

Наградили деятелей культуры // Культура

Мэр Одессы Геннадий Труханов вручил представителям творческой Одессы муниципальную награду «Культурная столица», учрежденную в этом году, а также денежные премии...

Куда пойти на праздники? // Тема дня

В праздничные дни невозможно сидеть дома, там более, что синоптики обещают хорошую погоду, правда, без снега. А мы вам расскажем, куда пойти, как весело провести время, где будут проходить самые яркие новогодние мероприятия...

Путевку разыграем 5 января // Тема дня

Итак, определена дата, когда будет назван счастливый обладатель главного приза минувшей подписной кампании — поездки на двоих на зимний курорт Болгарии...

Будет у нас свой «Карнеги-холл»! // Газета — Читатель — Газета

Предпраздничные хлопоты внесли ожидаемые коррективы: звонков на «горячую линию» во время моего дежурства было немного. Пусть сегодняшние будни и не рождают в душе карнавального настроения, но сдаваться обстоятельствам, упиваться унынием — не в характере одесситов. Поэтому праздничные приготовления ожидаемо вытеснили традиционное понедельничное общение по «горячей линии»...

Спешат на линию машины // Разное

В Одессу прибыли два из пяти новых троллейбусов «Богдан», которые город приобрел в Луцке, сообщили в КП «Одесгорэлектротранс»...

Окно в Европу // Разное

Это случилось давно, сразу после Московской Олимпиады 1980 года. Олимпийский чемпион Христо Тодоров (все имена и фамилии, естественно, изменены) пригласил одесских коллег встретить Новый год у себя на родине, в Варне...

В Верховную Раду Украины подан законопроект, который запрещает приватизацию стратегических предприятий в условиях кризиса...

Так говорит сосудистый хирург, врач высшей категории Многопрофильного медицинского центра (Университетская клиника № 1) ОНМедУ Владимир Абраменко...

Как моряку мне приходилось встречать Новый год чаще всего в море. Бывало, и в разных странах. Но однажды, когда теплоход «Аркадий Гайдар», на котором я плавал старшим механиком, стал накануне Нового года в Одессе в ремонт, я встретил этот замечательный праздник не дома в кругу семьи, возле нарядно украшенной елки, а на продуваемой ледяным ветром стапель-палубе заводского дока...

Чудо по силам каждому из нас // Разное

В минувшие выходные благотворительный фонд Виктора Баранского устроил большой новогодний праздник для всех детей Киевского района Одессы...

Конкурс не заканчивается // О детях, для детей

«Напиши и нарисуй!» — с таким призывом обратилась страничка «Белый парус» к юным читателям. Также мы просили родителей, бабушек и дедушек, педагогов, руководителей творческих кружков помочь ребятам прислать в редакцию свои стихи, рассказы, рисунки. «Вечерняя Одесса» рада помочь раскрыться новым талантам и познакомить читателей с их творчеством...

Снежинка нашла свой дом // О детях, для детей

Случилась история, о которой хочу рассказать, несколько лет назад. Я занималась художественной гимнастикой, и на тренировки меня еще водила мама, одну не отпускали, потому что возвращаться приходилось в темноте. И вот в конце декабря, почти в такую погоду, как и сейчас — то дождь, то снег, сыро и холодно, — шли мы домой мимо огромного елочного базара...

«Мама! Он приходил!!!» // О детях, для детей

Вспомнилась стихотворная строчка времен «застоя»: «Говорят: под Новый год что ни пожелается — все всегда произойдет, все всегда сбывается» А у меня кое-что начало сбываться даже за несколько дней до того, Нового, но такого давнего, года...

Кукольный бал во дворце // О детях, для детей

В Воронцовском дворце работает удивительная выставка авторских кукол и игрушек украинских мастеров. Представлены также картины народного художника Украины Николая Прокопенко. Дворец готовится отметить значительную дату — 31 декабря исполняется ровно 80 лет с тех пор, как он в новогодний праздник гостеприимно распахнул двери для ребят, став центром детского творчества...

Пять ключей от сундука // О детях, для детей

Извечная борьба добра со злом накануне новогодних праздников разгорелась в детской библиотеке № 23. Сундук с подарками заколдовали сразу пять сказочных злодеев: Баба Яга, Водяной, Кот Баюн, Соловей-разбойник и Кащей — закрыли на пять ключей, и попробуй у них отбери. Мало того, умудрились украсть сапожки у Снегурочки и... самого Деда Мороза! Катастрофа! А в засаде еще и разбойнички затаились...

Как прийти в себя после праздничной ночи // Разное

Новогодняя ночь была чудесной. Праздник удался, стол порадовал всех разнообразием и оригинальностью, а вот утро пришло с полным ощущением расплаты за позволенные себе излишества, и вы с ужасом думаете о вечернем продолжении праздника. Всего несколько несложных манипуляций — и вы снова бодры и свежи, словно и не было этой бесконечной ночи...

Когда началась история новогодней елки? // О детях, для детей

Главный символ Нового года — красивая нарядная елка. У современных новогодних украшений был долгий исторический путь становления, а самая интересная и уходящая корнями в глубокое прошлое история — у новогодней елки...

Прежде, чем начинать готовить коктейли дома, стоит разобраться, как смешивать алкоголь. На самом деле не любые напитки можно сочетать между собой...

Рецепт недели

Мой первый новогодний празник // Одесса: годы и судьбы

Самые яркие для меня — детские воспоминания о первом новогоднем празднике в освобождённой от оккупации Одессе. На переходе из 1944-го в 1945 год, в возрасте шести лет, я впервые осознал, что это всеобщий праздник. После голодного и холодного детства в оккупированном городе вся изменившаяся жизнь казалась праздником, а встреча Нового года с ёлкой или хотя бы с сосновой веткой — приобщало к миру новых, прекрасных ощущений...

Саша и Шура // Разное

Я долго удивлялась, почему дети моей подруги носят одинаковые имена: мальчика зовут Шурой, а девочку Сашей. На все вопросы Лена отвечала: «Так муж захотел...». И лишь недавно рассказала, почему у детей такие имена...

Священная натура // Культура

До 11 января в галерее актуального искусства Invogue (Екатерининская, 25) работает выставка фотографа Катерины Кипер «SacraNatura»...

Диалог на уровне шепота // Культура

До 18 января в выставочном зале Одесского историко-краеведческого музея (Ланжероновская, 24-а) экспонируется выставка художественной фотографии «Фотоминиатюра-2016», на которой фотохудожники Игорь Поляков, Сергей Чех и Сергей Гевелюк представляют около сотни фотоминиатюр, выполненных в разных техниках (масляная печать, серебряно-желатиновая, вираж, ручная подкраска)...

Cамые значительные астрономические открытия года // Разное

Год уходящий, безусловно, войдет в историю науки поразительными открытиями и научными достижениями. Обычно в конце года различные научные издания подводят итоги года и отмечают самые значительные прорывные достижения. Представляем собственный рейтинг достижений, опубликованный в Одесском астрономическом календаре на 2017 год...

Выставка под таким названием будет работать в галерее Всемирного клуба одесситов (Маразлиевская, 7) до 26 января...

Прошло уже более 60 лет, но, встречая очередной Новый год, я непременно с благодарностью вспоминаю тех моих славных, добрых, уютных соседей по коммунальной квартире, которые ко мне — ребенку относились с большой любовью, теплотой, пониманием...

Об этом сообщила эпидемиолог высшей категории Управления госнадзора за соблюдением санитарного законодательства ГУ Госпродслужбы в Одесской области Людмила Красницкая. Решение принималось в минувший понедельник, во второй половине дня...

Правовая помощь: первичная и вторичная // Газета — Читатель — Газета

«Прочитал в газете, что в городе работают три центра по бесплатной правовой помощи — первичной и вторичной. Поясните, какие именно юридические услуги оказывают эти центры?» — И. В. Дмитриев...

Пенсия по утере кормильца ребенку старше 18 лет // Газета — Читатель — Газета

«После смерти отца я получаю пенсию в связи с утерей кормильца. Через месяц мне исполняется 18 лет. В каких случаях дети, достигшие 18 лет, получают пенсию в связи со смертью кормильца?» — Вера Коробко...

Космические события недели // Разное

2 января прогнозируется возмущенная геомагнитная обстановка, возможны периоды штормовой космической погоды. 3 января ожидаются в течение дня отдельные периоды повышенной геомагнитной активности...

Новогоднее рандеву // Спорт

Первенство Одессы и Одесской области по рапиду и блицу состоится в Одесской детско-юношеской школе на ул. Канатной, 93...

Обращайте пристальное внимание на то, что происходит вокруг вас. Сосредоточенность на себе помешает вам заметить перемены. Сохраняйте эмоциональное равновесие, но при этом больше доверяйте своей интуиции. Инициативность, сочетающаяся с тонкой дипломатией, позволит наилучшим образом уладить любые недоразумения...