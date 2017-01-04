Газета «Вечерняя Одесса»

Свежий номер // 05 января 2017

Тема дня

Тот, кто не поддался искушению встретить 1 января 2017-го вдали от родного города, не прогадал. Так красиво и необычно Одесса еще не праздновала! Новогоднее настроение пришло на улицы города за несколько дней до праздника. О необычном убранстве Дерибасовской и Приморского бульвара газета уже сообщала. Обидно только, что даже в новогоднюю ночь нашлись двуногие вандалы, которые сломали один из громадных новогодних шаров с гирляндами, что были установлены на главной улице города...

Позвольте обращаться именно так: дорогие друзья. Ведь с большинством из вас — подписчиков, читателей, рекламодателей — мы знакомы, как минимум, с десяток лет. Со многими история взаимоотношений и сотрудничества длится чуть ли не с первого номера газеты, которой в этом году исполнится 44 года. Такой стаж знакомства дает все основания говорить о настоящей дружбе. Спасибо вам, что все эти годы были с «Вечерней Одессой»! Спасибо, что остаетесь с нами в 2017 году!

С 1 января 2017 года введено государственное регулирование цен на лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы, которое должно обеспечить снижение цен...

Синоптики предупреждают: в Одессе резко похолодает // Тема дня

По прогнозам Укргидрометцентра, 6-7 января в связи с вторжением арктического воздуха в Одессе и области ожидаются сложные погодные условия: снег, временами сильный, метель, снежные заносы, усиление ветра до 15-22 м/сек., понижение температуры до 15 градусов мороза...

В Новый год всегда хочется думать о будущем с оптимизмом. Рассуждая о том, когда же в Украине начнутся долгожданные реформы, которые позволят нашему государству наконец-то выбраться из сегодняшней безнадеги, надо помнить, что многие из сегодняшних лидеров мировой экономики переживали нечто подобное. И ничего — выкарабкались...

Прогноз бюджета и зеленое будущее Одессы // Политика

Последнее в минувшем году заседание исполкома было и самим коротким: более тридцати вопросов, включенных в повестку дня, были рассмотрены за 25 минут. Члены исполкома утвердили прогноз бюджета города до 2019 года...

Предприятие остановилось, директор уволился // Проблемы и конфликты

Одесский припортовый завод продолжает лихорадить. Накануне Нового года предприятие остановило свою работу. Формальная причина — о ней упоминается в сообщении, размещенном на официальном сайте ОПЗ, — высокая цена на природный газ, который поставляет НАК «Нафтогаз Украины»...

Как известно, украинcкое правительство, в соответствии с подписанным с Международным валютным фондом Меморандумом, взяло на себя обязательство ввести рынок земли...

Уложив в футляры виолончели и скрипки, юные участники шестнадцатого всеукраинского конкурса академической музыки «Серебряная нота» разъехались по домам. С призами. С подарками. Но главное: с надеждой. Хочется так думать...

Герои спортивного года // Спорт

Как обычно, в конце года коллегия управления по делам семьи, молодежи и спорта облгосадминистрации назвала наиболее отличившихся спортсменов и тренеров Одесской области...

Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, которым, среди прочего, предусматривается за выплату зарплат «в конверте» введение штрафа в размере 100 минимальных заработных плат...

Банкротство ТЭЦ на отопление центра города не повлияет // Газета — Читатель — Газета

«Недавно прочитал, что Одесская ТЭЦ судом признана банкротом. Я живу в доме, который отапливается от теплоцентрали, и беспокоюсь, не прекратиться ли в связи с этим подача тепла в наш и другие дома центральной части города?» — Николай Ермолаев...

Встретили Новый год выставкой // О детях, для детей

В последнюю неделю прошедшего года в санаторной школе-интернате № 6 царило веселье и предпраздничные хлопоты, связанные с организацией яркой детской новогодней выставки «Замiсть ялинки — зимовий букет»...

«Золотой апельсин» в Одессе наградил талантливых детей // О детях, для детей

В концертном зале санатория «Белая акация» прошел Второй международный фестиваль творческих достижений «Золотой апельсин». В номинациях «Современная хореография» и «Эстрадная хореография» соревновались юные танцоры...

Конкурс не заканчивается // О детях, для детей

В предновогоднем номере мы говорили читателям газеты, что конкурс детских стихов, рассказов и рисунков на страничке «Белый парус» не заканчивается. Начали мы его в середине октября, и не все успели прислать свои работы в редакцию. В этом школьникам могут помочь взрослые...

Гаданье-мечтанье // О детях, для детей

Кто из нас не читал о гаданьях в рождественскую ночь? Гоголя-то все проходили. А теперь еще и интернет в помощь — только способ выбирай...

Кто охотится за елочными игрушками и пробует серпантин? // О детях, для детей

Легко ответить на такой вопрос, не правда ли? Когда внесли пахнущую смолой зеленую красавицу, он спрятался в самом дальнем углу коридора и сердито шипел. Наш любимый пушистый зверек обиделся — столько внимания перевязанному бечевкой деревцу! Потом тихонько подкрадывался и осторожно обнюхивал колючие ветки...

Украинские традиции праздника // Разное

В каждом доме перед началом праздника — суета. Хозяйка спешит успеть приготовить ужин, чтобы все было убрано, почищено, постирано...

Мегабуженина // Разное

Рецепт от Андрея Дромова

Центральные телеканалы отключили после боя курантов // Проблемы и конфликты

Несмотря на заявление члена Нацио-нального Совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Валентина Коваля о том, что крупнейшие кабельные операторы сумели договориться с медиагруппами о трансляции национальных телеканалов без ущерба для потребителей, в новогоднюю ночь, сразу же после боя курантов, у большинства жителей Одессы из эфира исчезли многие центральные украинские телеканалы...

Подешевеет холодная вода? // Экономика и финансы

Решением НКРЭКУ снижено оптово-отпускную цену на электроэнергию в 2017 году на 15,2%. Это дает основание органам местной власти в Украине снизить тарифы на водоснабжение и водоотведение на 10—12%...

Вступил в силу Закон о Госбюджете // Политика

Первого января 2017 года вступил в силу Закон Украины о Государственном бюджете на 2017 год...

Новые налоги для физлиц-предпринимателей // Экономика и финансы

Согласно вступившему в силу закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», с 1 января отдельные категории физических лиц-предпринимателей (ФЛП), в том числе второй и третьей групп, должны платить единый социальный взнос (ЕСВ) 704 гривни в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли...

Кабмин повысил стипендии и изменил порядок их начисления // Экономика и финансы

Правительство одобрило постановление об академических стипендиях. С 2017 г. размер академической стипендии для вузов III-IV степени аккредитации составит 1100 грн. (обычная стипендия) и 1400 грн. (повышенная стипендия)...

Предварительные итоги и ближайшие перспективы // Спорт

Мужские команды прошли дистанцию в два круга чемпионата Украины. Впереди — третий и «play off». Естественно, выводы делать рано, однако по традиции в конце года тренеры клубов Суперлиги назвали лучших по амплуа...

По окончании последнего матча осенней части чемпионата Украины старший тренер «Черноморца» Александр Бабич высказался в раздевалке в том плане, что, скорее всего, команда в нынешнем составе больше не соберется никогда. К сожалению, его прогноз начал сбываться уже в первых числах нового года...

Гороскоп на 2017 год // Разное

Ответственный год в карьере. Подходящий момент, чтобы ставить перед собой новые цели и активно двигаться к их достижению. В решении профессиональных вопросов вы можете смело рассчитывать на помощь руководства и влиятельных людей. Вы находитесь на пике своего «звездного часа»...

Космические события недели // Разное

9 января прогнозируется преимущественно спокойная геомагнитная обстановка. 10 января ожидается невысокая геомагнитная активность. 11 января прогнозируются в течение дня отдельные периоды повышенной геомагнитной активности...

Двунадесятые непереходящие праздники...

Жильцы одной из квартир на третьем этаже дома №32 по ул. Льва Толстого встречали Новый год, можно сказать, на пожарище. Счастье, что никто не пострадал: спасатели-пожарные огонь потушили...

Кровавая месть // Криминал

Жители Овидиополя до сих пор не могут понять, как спокойный и домовитый Дмитрий П., о котором жена отзывается, как о примерном семьянине, мог совершить кровавое преступление...