Газета «Вечерняя Одесса»

Свежий номер // 19 января 2017

Море

На днях информационное пространство облетела новость: Фонд госимущества Украины (ФГИУ) решил приватизировать Государственную судоходную компанию «Черноморское морское пароходство». Правда, в информации, опубликованной в «Ведомостях приватизации», ничего не говорится ни о сроках, ни об условиях конкурса. Сообщается только, что первичная стоимость основных средств ГСК «Черноморское морское пароходство» по состоянию на 30 сентября прошлого года составляет 180,5 миллиона гривен, остаточная — 83,2 млн. грн...

Сегодня жюри назовет лауреатов // Политика

Праздник — Крещение Господне — «Вечерняя Одесса» встречает красивой традицией. В этот день жюри ежегодного редакционного конкурса «Люди дела» назовет очередных лауреатов, которые своим подвижническим трудом заслужили быть отмеченными по итогам прошлого года. Награждение победителей статуэткой «Садовник», символизирующей торжество созидания, состоится, опять-таки по установившейся традиции, в день рождения газеты, 1 июля...

Центр Резника получил современное медоборудование // Медицина

Одесский детский диагностический Центр им. академика Б.Я. Резника получил современный многофункциональный ЛОР-комбайн южнокорейского производства стоимостью около полумиллиона гривен. Средства на закупку оборудования выделены по городской целевой программе «Здоровье»...

Новый губернатор рассказал о своих планах // Политика

Как мы уже сообщали, 12 января Президент Украины подписал Указ о назначении главой ОГА Максима Степанова. Вчера новоназначенный руководитель области дал пресс-конференцию, на которой в основном говорил о своих ближайших планах...

Вместо «хлебных» денег — помощь на отопление // Газета — Читатель — Газета

На первом в этом году дежурстве на редакционном «горячем телефоне» читатели не скупились на поздравление журналистов «Вечерки» с новогодними праздниками. Так, наш давний подписчик Надежда Петровна Шеленговская пожелала сотрудникам редакции сил, упорства, энтузиазма, здоровья (чтобы пережить, как она отметила, зиму в холодных, неотапливаемых стенах издательства), а всем читателям — мира, спокойствия и достатка...

На прошлой неделе исполняющим обязанности председателя Государственного предприятии «Администрация морских портов Украины» («АМПУ») был назначен специалист из Латвии Райвис Вецкаганс...

Навредит ли снег Потемкинской лестнице? // Тема дня

Поводом для проведения пресс-конференции директора НПЦ «Экострой» В. Суханова стала появившаяся в интернет-изданиях информация об угрозе разрушения Потемкинской лестницы в результате осадков и халатности рабочих, не закрывших водопроводный кран...

С нового года звонки с таксофонов на фиксированные номера в пределах города, области и всей страны бесплатные. Также не тарифицируются и разговоры с абонентами SIP-телефонии Укртелекома (код «892»). Об этом сообщила редакции пресс-служба Укртелекома...

Новые «хотелки» МВФ // Экономика и финансы

Народный депутат Украины, глава фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул подчеркнул, что, если новые договоренности украинского правительства и Международного валютного фонда, которые опубликовала «Экономическая правда», являются правдой, то правительство должно немедленно уйти в отставку...

Председатель Наблюдательного совета «ПриватБанка» — банкир из Турции // Экономика и финансы

Как сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк, председателем Наблюдательного совета национализированного «ПриватБанка» избран Энгин Акчакоча...

Ваша целеустремленность и сила воли гарантируют неминуемый успех. Благодаря своей работоспособности вы можете достичь небывалых высот. Но все же постарайтесь выкроить время для близких...

Мечты начинающего журналиста // О детях, для детей

Я задаю себе вопрос: «Хочу ли я стать известным журналистом Одессы?». И через паутину сомнений пробивается тоненький голосок: «Очень хочу!»

Продолжаем фантазировать и творить! // О детях, для детей

Творческий конкурс странички «Белый парус», начатый в прошедшем году, который мы назвали «Напиши и нарисуй!», успешно продолжается. Перед вами — и один из первых робких опытов, и сочинение, автор которого всерьез настроена стать нашей коллегой по перу...

Поможем птицам перезимовать // О детях, для детей

В двух парках города 20 января пройдет акция «Давай покормим птиц», организованная коммунальным предприятием «Парки Одессы». Об этом говорится на сайте горсовета...

Моє місто // О детях, для детей

Я живу в прекрасному місті Одесі. В моєму місті добрі-добрі люди, відкриті, люблять гумор. А хто приїхав в Одесу та побачив красиві будівлі в центрі міста (не руйнуйте їх!), пам’ятники і море, той бажає залишитися тут назавжди...

Сидячий образ жизни вреден // Медицина

Современный человек проводит значительную часть своей жизни сидя. Мы сидим перед компьютером, за письменным столом, на диване, в университетской аудитории и общественном транспорте. Как результат — гипертония, депрессия, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, ожирение, остеохондроз и остеопороз...

Рецепт от Андрея Дромова

Двадцать первый международный конкурс детского изобразительного творчества «Рождественская звезда» подвел итоги 17 января в Городской художественной галерее, обосновавшейся в Доме милосердия при Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре. У истоков этого проекта — одесская художница Галина Лекарева-Никитина (она же — куратор проектных выставок) и настоятельница монастыря Серафима: лауреаты нашего редакционного конкурса «Люди дела». Каждая такая выставка — миротворческий шажок во взбаламученном мире...

Об Одесском городском специализированном Доме ребенка №1 «Вечерняя Одесса» рассказывала 19 июля минувшего года. Здесь дети, лишенные родительской опеки, живут до семи лет. В свое время тут был открыт Центр ранней медико-социальной реабилитации, паллиативной и хосписной помощи. Коллектив первым в Украине взялся совершенствовать работу Дома ребенка. Для того, отметила тогда главврач Валентина Карташова, чтобы ребенок, находясь здесь, окреп и мог вернуться в семью жизнеспособным...

После краткого рождественского перерыва большой баскетбол вернулся в Украину. Вчера в рамках группового турнира Лиги чемпионов южненский «Химик» в Турции сражался с «Каршиякой» (о подробностях поединка мы сообщим в следующем номере газеты), а в воскресенье, 22 января, «Бипа-Одесса» в 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины встретится с криворожским «Кривбассом»...

Поссорился и облил бензином дом // Криминал

Мать и двое малолетних детей пострадали во время пожара в селе Федосеевка Окнянского района...

Космические события недели // Разное

В пятницу, 27 января, в Доме ученых состоится заседание астрономической секции, посвященное 110-летию со дня рождения главного конструктора, академика С. П. Королева...

Памяти друга // Одесса: годы и судьбы

Ушёл из жизни Юрий Алексеевич Петренко. Ушел, только переступив порог своего семидесятилетия...