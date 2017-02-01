Газета «Вечерняя Одесса»

Свежий номер // 02 февраля 2017

Разное

В Одесском академическом театре музыкальной комедии имени Михаила Водяного состоялось празднование юбилея строительной компании «Стикон». Прославленному предприятию исполнилось 50 лет! Но, как справедливо заметил в приветственном слове вице-мэр Петр Рябоконь, юбилей «Стикона» — это праздник для всего нашего города. Потому, что трудно переоценить вклад предприятия в становление современного облика Одессы...

В начале подписной кампании на 2017 год мы запустили анкету для читателей с просьбой ответить на ряд вопросов и тем самым помочь журналистам в формировании газетного портфеля на год грядущий, в определении политики издания, тематики будущих публикаций. Наше предложение «заполнить-вырезать-прислать» анкету нашло живой отклик. И сейчас, разложив «пасьянс» из того, что доставила почта, можно, суммируя мнения, сделать выводы...

Подписан договор о партнерстве с Организацией Объединенных Наций // Политика

В среду состоялось подписание партнерского соглашения между Одесскими облгосадминистрацией, областным советом и Программой развития Организации Объединенных Наций о внедрении проекта «Устойчивое развитие сельских территорий Черновицкой и Одесской областей»...

Потемкинская лестница закрыта до апреля // Тема дня

Для завершения ремонтно-реставрационных работ и безопасности горожан движение пешеходов по Потёмкинской лестнице прекращено до конца апреля. Проходы на лестницу со стороны Приморского бульвара и улицы Приморской закрыты, сообщает пресс-служба горсовета...

«Реформаторы» уходят — беды остаются // Газета — Читатель — Газета

В этот раз на «горячей линии» читатели уже и не жаловались. Люди констатируют... и задают вопросы

Рейды по стройплощадкам // Разное

Сотрудники департамента муниципальной безопасности посетили строительные площадки с проверкой, как выполняются правила благоустройства города. В частности проверяющих интересовало, имеются ли на стройках пункты помывки колес, установлены ли ограждения, используются ли тенты при перевозке строительных материалов...

Как накопительная система отразится на пенсии // Газета — Читатель — Газета

«В последнее время в печати поднимается тема пенсионной реформы, одна из составляющих которой — введение накопительной системы. Как она повлияет на наши пенсии?» — Екатерина Лысенко...

Торговля должна быть взаимовыгодной // Экономика и финансы

В минувшем году квоты на беспошлинную поставку в ЕС ключевых для Украины товаров исчерпались менее чем за два месяца. В 2017-м наблюдается аналогичная картина. Мизерные квоты стали серьезной проблемой для отечественных предприятий, которые не могут потерю прежних рынков компенсировать за счет торговли с европейскими странами...

Кладбищенские вандалы. Кто они? // Проблемы и конфликты

На Северном кладбище, где недавно пришлось побывать, пусто. Отпел отец Никодим новопреставленного, отслужил панихиду в небольшом уютном храме святого великомученика Дмитрия Солунского, что расположен впритык к каменной ограде кладбища на небольшом удалении от главного входа, — и снова благолепная тишина. Как и положено в таком месте...

Лучший драматург — сама жизнь // Одесса: годы и судьбы

На встречу с Василием Семеновичем Решетниковым — известным кинодраматургом, бывшим редактором Одесской киностудии художественных фильмов, я ехала, имея представление о нем по повести Г. Лазаревой «Василий» и по рассказам его немногочисленных сегодня друзей. Ехала, чтобы написать о 90-летнем юбиляре...

В прошлом году во время презентации моей книги во Всемирном клубе одесситов «Порт приписки — Одесса» кто-то из журналистов спросил: — Вот вы много лет работали на судах Черноморского пароходства. А были на вашей памяти случаи, когда кто-то из моряков оставался за границей, совершал побег?

Простудился в Одессе — увозите лечить на Донбасс // Проблемы и конфликты

Именно так выглядит ситуация, которую в обращениях в редакцию описала Галина Николаевна Корж. Живет она в Краматорске Донецкой области, а внука, Владислава, который по состоянию здоровья требует лечения и реабилитации в специализированном интернате, определила в одесский интернат №7. Приняли не без сопротивления. Но взяли...

Хотите стать советником Генерального секретаря ООН? Участвуйте в конкурсе // О детях, для детей

Ежегодно Всемирный почтовый союз (ВПС), являющийся специализированным учреждением ООН, проводит конкурсы эпистолярного жанра для школьников. Тема нынешнего — 46-го международного конкурса: «Представьте, что вы советник нового Генерального секретаря ООН. Какую глобальную проблему вы бы помогли ему решить в первую очередь и что бы вы предложили для ее решения?»

В поисках перьев удода // О детях, для детей

Совершенно недавно, а если точнее — в прошлом году, я начала коллекционировать птичьи перья. Началось все с того, что как-то раз, на улице Варненской, я увидела перо сороки. Оно так красиво переливалось на солнце (а дело было весной), что не забрать его я просто не могла! Дальше мне захотелось найти еще такие перышки, и дело пошло. Узорчатые перья скворцов, угольные перья ворон и даже неказистые на первый взгляд перья обычных воробьев...

Молодежь, не подведи! // О детях, для детей

В центре детского и юношеского творчества «Эврика» прошло заседание кружка «Юнкор» под руководством давнего друга нашей газеты Владимира Тубольцева. «Вiдродження нацiї» — такой теме посвятили его, ведь 22 января отмечался День соборности Украины, а 29 января — День памяти героев Крут. Вспомнили и о других важных датах в истории нашего государства...

Лавровый лист в вашем доме // Разное

Каждый дом обладает своим ароматом. У кого-то он пахнет духами или кофе, у других же домашней едой или теплым молоком. Но бывают жилища, в которых присутствует запах невероятной свежести и чистоты. При этом вы чувствуете себя там очень уютно, так как это не искусственный запах освежителя воздуха...

Каких продуктов следует избегать при простуде // Разное

Острая и кислая пища. В то время как острая пища помогает прочистить носовые ходы, для желудка такая еда является лишней нагрузкой и может стать причиной болевых ощущений и дискомфорта. В случае, если при простуде имеются проблемы с желудком, острой и кислой пищи следует избегать...

Запеканка из картофеля с цветной капустой // Разное

Рецепт от Андрея Дромова

Тореадор — это уже предельный случай психотипа волокиты за Смертью. Тореро — галантный кавалер Смерти. А Смерть, она, как Поэзия, баба капризная: чьи-то ухаживания проигнорирует, а кому-то вдруг да и ответит взаимностью. В тореадоров и женщины влюбляются, как в гусар...

По сообщению эпидемиологов, в нашей области продолжает снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ...

В минувшую субботу в ресторане «Будапешт» прошла презентация второй книги бренд-шеф-повара и управляющего этого популярного одесского «островка» высокой кулинарии Андрея Дромова...

Постарайтесь сократить объем работы. Излишняя активность грозит привести к конфликтной ситуации на работе. Коллеги решат, что вы хотите выслужиться перед начальством. Желательно не показывать близким нетерпимость к некоторым проблемам...

Сердце, открытое футболу // Люди дела

Мне повезло: несколько лет назад удалось побывать в самом первом клубе-музее футбола, который основал и построил Эммануил Ганев. Миша, или Моня, как его все называют, родился в селе Заря Саратского района, где мальчишки занимаются либо борьбой, либо футболом. Он выбрал футбол...

Из-за участия в Лиге чемпионов «Химику» приходится срочно наверстывать пропущенное в национальном первенстве. Впрочем, даже напряженный турнирный график не помешал чемпиону доказать свое превосходство над одним из аутсайдеров турнира...

Старты в зале // Спорт

В Запорожье состоялся командный чемпионат Украины и первенство многоборцев в помещении. По итогам стартов сборная Одесской области заняла 19-е и 5-е места соответственно...

Памяти тренера // Спорт

Харьков принимал международный турнир по вольной борьбе, посвященный памяти заслуженного тренера Украины Леонида Дуная...

В числе сильнейших // Спорт

В Киеве состоялись Всеукраинские соревнования по настольному теннису сильнейших кадетов Украины (2002 г. р. и младше)...

Выступили скромно // Спорт

В Днепре завершилось первенство Украины по бадминтону среди спортсменов 1998 года рождения...

Сборы в Турции // Спорт

«Черноморец» провел первые спарринги на тренировочном сборе в Турции. «Моряки» с одинаковым счетом 0:2 уступили «Нефтохимику» из болгарского Бургаса и польской «Ягеллонии» из Белостока...

Сроки определены // Спорт

В соответствии с решением Европейской конфедерации волейбола определены даты проведения поединков 1/8 розыгрыша Кубка ЕКВ...

Космические события недели // Разное

6 февраля прогнозируются в течение дня отдельные периоды повышенной геомагнитной активности. 7 февраля ожидается преимущественно спокойная геомагнитная обстановка. 8 февраля прогнозируется невысокая геомагнитная активность...

Приходите, вам помогут // Право и налоги

В городском департаменте труда и социальной политики (ул. Льва Толстого, 7) открыт дистанционный пункт доступа к бесплатной правовой помощи...